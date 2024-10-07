Хакеры оставили в РФ без онлайн-вещания крупнейший пропагандистский холдинг

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) заявляет о "беспрецедентной хакерской атаке" на свои онлайн-сервисы - не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет интернета и телефонии.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

"Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", - сказал собеседник издания.

Другой российский журналист сообщил, что весь новостной комплекс "России 1" с 05:00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все серверы.

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У пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", в то же время цифровое телевещание работает без перебоев.

Технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК.

ВГТРК подтвердила "беспрецедентную хакерскую атаку" на свои онлайн-сервисы. При этом в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга "не нанесен существенный ущерб" и "все работает в штатном режиме".

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