Враг атаковал энергообъекты в пяти областях - Минэнерго

За минувшие сутки, 6 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Запорожской области в результате ракетного обстрела выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 1568 абонентов.

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В Днепропетровской области в результате обстрелов выключались воздушные линии, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и местной промышленности, также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено.