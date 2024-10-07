На Вольногорский комбинат завели нового подрядчика

АО "Объединенная горно-химическая компания" 20 сентября заключило соглашение с ООО "Строительная компания „Олимпикс" о земляных работах по разработке карьеров для филиала „Вольногорский горно-металлургический комбинат" на 139,01 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году выполнят разработку 1,80 млн куб. м грунта на Восточном участке Малышевского месторождения в условиях карьера и топких песчаных хвостохранилищ и в условиях значительного обводнения. Договор не обнародован, поэтому детали неизвестны.

Как пишет издании, если разделить стоимость на объем, получится цена 77,23 грн, или $1,86 за кубометр по курсу НБУ на дату подписания.

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Полгода назад, в марте 2024 года "ОГХК" заказывала аналогичные работы ООО "Ваго." по 57,07 грн, или $1,47 за кубометр, что было на 21% дешевле в долларовом эквиваленте.

В мае 2023 года такие подряды получили "Ваго." по 39,16 грн, или $1,07 за кубометр и ООО "Будмонтажсервис I" по 42,79 грн, или $1,17 за кубометр. Это в среднем на 40% дешевле.

Ранее, в июле 2022 года работы "Ваго." тоже стоили 39,16 грн, или $1,07 за кубометр.

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Еще раньше, до 2020 года "Вольногорский ГМК" проводил закупки сам, и многолетним подрядчиком было ООО "Имекс Минералс". Так, в декабре 2020 года комбинат заказал ему работы по 40,80 грн, или $1,45 за кубометр. В долларах это на 22% дешевле нынешней цены.

Акции государственного АО "ОГХК" держит Фонд госимущества. Временно исполняющим обязанности директора является Егор Перелыгин.

Он уже руководил компанией в 2021-2022 годах, но затем уволен и вернулся на предприятие в марте 2023 года. В 2022 году Фонд госимущества возглавлял Рустем Умеров, с осени 2023 года руководителем был Виталий Коваль.

По данным "Украинской правды", Коваль является креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака, и имел деловые связи с Тимуром Миндичем, совладельцем "Квартала 95" Владимира Зеленского.

В сентябре 2024 года Коваля назначили министром агрополитики. Вместо него и.о. руководителя Фонда осталась Иванна Смачило. Она в 2000 году работала в Ровенской облгосадминистрации, которую возглавлял Виталий Коваль.

Киевская "БК „Олимпикс" во главе с Анатолием Вдовенко принадлежит другому киевскому ООО „Автогран", которым владеет и руководит киевлянин Владимир Комладзе. В реестре фирма имеет один номер телефона 0443531318 с ООО "Будконстракшн", которым владеет и руководит Игорь Когачев.

Владимир Комладзе также владеет ООО "Саббия" вместе с Алексеем Самойловым, ООО "Торговый дом „Детали машин" с Денисом Давыдовым и ООО „Инвестиционно-строительная компания "Центробуд" с Анатолием Литвинчуком, Марией Сусь и Еленой Картавой.

В 2018 и 2021 годах "СК „Олимпикс" взяла ремонтных подрядов в Киеве на 9,25 млн грн.