Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Понедельник, 7 октября 2024, 10:37 -
По состоянию на 7 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 4 копейки, евро - на 9 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,18 грн, евро - 45,43 грн (на 4 октября доллар - 41,22 грн, евро - 45,52 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,44 - 41,50 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,68 - 45,85 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 4 октября - 41,10 - 41,52 грн);
- Евро - 45,20 - 45,85 грн (курс на 4 октября - 45,45 - 45,99 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
- Райффайзен - 40,95 - 41,39 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
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