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В "Новой почте" прогнозируют логистический коллапс из-за налогообложения международных посылок

Понедельник, 7 октября 2024, 10:17 - Артур Крыжный

В случае внедрения новых сборов на международные посылки можно ожидать логистический коллапс и огромные задержки в доставке.

Такое мнение высказал совладелец "Новой почты" Владимир Попершнюк.

"На фоне катастрофического для экономики роста налогов и новых регулирований идея обложить сборами международные посылки - худшая из всех, которые можно было бы придумать", - считает он.

Первая причина - это отрицательный фискальный эффект от налогообложения посылок.

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"Сейчас государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их с налогообложения посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о "дорогих" посылках от 150 евро. А после снижения налогового порога в таможенный конвейер попадут еще более дешевые посылки, поэтому убытки для бюджета возрастут", - отметил Поперешнюк.

Вторая причина - это логистический коллапс и огромные задержки в доставке посылок.

"Сейчас мы растаможиваем только 2% посылок, хотя таможенные процедуры приходит каждая посылка, поэтому потери времени достигают почти сутки. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и огромные задержки доставки, если под налог попадут все посылки", - продолжил совладелец "Новой почты".

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Кроме того, по его словам, при внедрении новых налогов на посылки все прелести налогового сервиса почувствуют миллионы физических лиц, что добавит государству к финансовым убыткам еще и электоральные.

"Я уже не говорю о наших собственных затратах на таможенные процедуры и потери времени и денег для миллионов украинцев, для всей экономики. Непременно увеличится тень, контрабанда и коррупция", - добавил Поперешнюк.

В итоге он подчеркнул, что, чтобы увеличить доходы бюджета без нанесения существенного вреда для экономики, надо делать прямо противоположное, - увеличивать беспошлинный порог и упрощать таможенные процедуры.

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Новая почта
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Экономическая правда
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