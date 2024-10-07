Акции производителя чипов КНР из "черного списка" США взлетели на фоне слухов о стимулах

Акции крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp выросли на 28% на фоне надежд по новым мерам политической и финансовой поддержки для индустрии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции SMIC, которую Вашингтон занес в черный список из-за обвинений в поддержке китайской армии, поднялись на 28% в понедельник, достигнув своего самого высокого уровня за последние четыре года. Это увеличило ее стоимость с четверга на 65%, или примерно на $10,7 миллиарда.

Меньшие конкуренты, такие как Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., вместе увеличили свою капитализацию более чем на $2 миллиарда за этот период.

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Рост в секторе отражает общее оживление рынка с конца сентября, когда обещания политической поддержки восстановили доверие ко второй по величине экономике мира.

Многие инвесторы ожидают, что Пекин - пытаясь стимулировать недвижимость и финансовый сектор - также поможет производителям чипов. Чипы, которые являются основой технологий от искусственного интеллекта до электромобилей, являются ключевыми в долгосрочном конфликте с США за геополитическое лидерство.

Инвесторы следят за возможными дополнительными политическими мерами после того, как китайские лидеры сигнализировали о намерении остановить замедление экономического роста страны.

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Перед недельными праздниками правительство ввело стимулирующие меры, от снижения процентных ставок до обещания вложить до $340 миллиардов в поддержку фондового рынка. Ожидается, что во вторник ведущий экономический планировщик Китая представит новый пакет политик для стимулирования роста экономики.

Акции, зарегистрированные в Гонконге, были единственным способом торговли китайскими производителями чипов в течение последней недели, поскольку материковые рынки были закрыты до вторника.

Китай, который существенно отстает в производстве чипов по сравнению со своими западными конкурентами, вливает огромные средства в этот сектор. По оценкам Вашингтонской Ассоциации полупроводниковой индустрии, страна потратит более $142 миллиардов к середине 2024 года.

В рамках этих усилий правительство собирает еще $27 миллиардов для так называемого "Большого фонда", который управляет государственными инвестициями в ряд компаний, включая лидеров отрасли, таких как SMIC и Huawei Technologies Co.

Пекин и местные власти не разглашают общих данных о финансировании полупроводникового сектора, но отдельные компании сообщают о части полученных субсидий. Оценки значительно варьируются, поскольку средства поступают из государственных фондов, местного финансирования и через различные льготы и налоговые скидки.