Цены на нефть снижаются после самого большого недельного роста за год

Цены на нефть снизились в понедельник после того, как на прошлой неделе они показали самый большой недельный рост за более чем год, из-за опасений избыточного предложения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент (0,4%) до 77,74 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 20 центов (0,27%) до 74,18 доллара.

На прошлой неделе Brent выросла более чем на 8%, что стало самым большим недельным приростом с января 2023 года, тогда как контракт на WTI вырос на 9,1% за неделю, что стало самым большим ростом с марта 2023 года. Это произошло из-за ожиданий, что Израиль может нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре в ответ на ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября.

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Однако, поскольку ответ Израиля еще развивается, некоторые инвесторы, вероятно, продали фьючерсы, чтобы зафиксировать прибыль после предыдущего роста.

"Наиболее логичным объяснением является техническое взятие прибыли", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova, комментируя смягчение цен на нефть в понедельник.

Однако рынок нефти может продолжить рост из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку потенциальное масштабное обострение между Израилем и Ираном частично компенсирует растущее давление со стороны спроса, отметила Сачдева.

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Исследователи ANZ Research предостерегли, что, несмотря на рост цен на нефть на прошлой неделе, влияние конфликта на поставки нефти будет относительно незначительным. "Мы считаем, что прямой удар по иранским нефтяным объектам является наименее вероятным сценарием среди вариантов, которые рассматривает Израиль", - говорится в заявлении.