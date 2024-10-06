Китайским автопроизводителям следует позволить предотвратить дополнительные тарифы ЕС - VW

Генеральный директор немецкого автопроизводителя Volkswagen Оливер Блюм заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность корректировки запланированных тарифов против китайских электромобилей, чтобы учесть инвестиции, сделанные в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Блюм выступил за альтернативу дополнительным тарифам на китайские электромобили. Блюм сказал, что существует риск того, что ответные тарифы со стороны Китая нанесут ущерб европейским автопроизводителям.

"Вместо карательных тарифов речь должна идти о взаимном кредитовании инвестиций. Те, кто инвестирует, создает рабочие места и работает с местными компаниями, должны получать выгоду, когда речь идет о тарифах", - заявил генеральный директор VW Оливер Блюм.

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Предложенные пошлины на электромобили, произведенные в Китае, в размере до 45% обойдутся автопроизводителям в миллиарды долларов дополнительных расходов на ввоз автомобилей в блок и будут введены со следующего месяца на пять лет.

Комиссия, которая осуществляет надзор за торговой политикой блока, заявила, что будет противодействовать тому, что она считает несправедливыми китайскими субсидиями после годичного антисубсидийного расследования, но в пятницу она также заявила, что продолжит переговоры с Пекином.

Напомним:

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Представители ЕС проголосовали в пятницу 4 октября за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.