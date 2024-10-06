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Из-за непогоды в Украине за сутки обесточивались 105 населенных пунктов

Воскресенье, 6 октября 2024, 14:08 - Владимир Туник-Фриз

В результате неблагоприятных погодных условий за сутки с 5 на 6 октября происходили обесточивания потребителей в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской, Сумской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению в:

  • Хмельницкой области обесточивание происходили в 39 населенных пунктах;
  • Киевской области в 37 населенных пунктах;
  • Черниговской области в 16 населенных пунктах;
  • Одесской области в 7 населенных пунктах;
  • Сумской области в 5 населенных пунктах;
  • Черновицкой области в 1 населенном пункте.

Населенные пункты в указанных областях обесточивались частично или полностью.

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Напомним:

В воскресенье 6 октября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

электроэнергия энергетика Минэнергетики
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Экономическая правда
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