Из-за непогоды в Украине за сутки обесточивались 105 населенных пунктов
Воскресенье, 6 октября 2024, 14:08 -
В результате неблагоприятных погодных условий за сутки с 5 на 6 октября происходили обесточивания потребителей в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской, Сумской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По сообщению в:
- Хмельницкой области обесточивание происходили в 39 населенных пунктах;
- Киевской области в 37 населенных пунктах;
- Черниговской области в 16 населенных пунктах;
- Одесской области в 7 населенных пунктах;
- Сумской области в 5 населенных пунктах;
- Черновицкой области в 1 населенном пункте.
Населенные пункты в указанных областях обесточивались частично или полностью.
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Напомним:
В воскресенье 6 октября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
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