Италия обвиняет 7 человек, 2 фирмы из-за бракованных деталей для самолетов Boeing

Итальянская прокуратура в субботу обвинила семь человек и двух субподрядчиков в мошенничестве и нарушении правил безопасности полетов, после расследования вероятного брака деталей, произведенных итальянской компанией для Boeing.

Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура начала расследование в конце 2021 года после того, как Boeing заявил, что некоторые детали для его самолета 787 Dreamliner, поставленные компанией, работающей на итальянскую аэрокосмическую группу Leonardo были изготовлены ненадлежащим образом.

Следователи установили, что два итальянских субподрядчика использовали более дешевые и неподходящие формы титана и алюминия для изготовления определенных деталей, сэкономив значительные суммы денег на расходах на сырье.

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"Это привело к реализации деталей самолетов со значительно более низкими характеристиками статической прочности и устойчивости к нагрузкам, что негативно повлияло на безопасность полетов", - заявили в прокуратуре южного города Бриндизи.

Аэрокосмические эксперты, сотрудничающие с прокуратурой, сертифицировали по меньшей мере 4 829 несоответствующих компонентов из титана и 1 158 - из алюминия.