Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения доли в Nintendo

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает возможность увеличения своей доли в Nintendo и других японских игровых компаниях.

Об этом сообщает Kyodo News.

Принц Саудовской Аравии Фейсал бин Бандар бин Султан Аль Сауд, вице-председатель игрового подразделения Фонда государственного благосостояния, раскрыл этот план в интервью Kyodo.

Он сказал японскому информационному агентству, что PIF не спешит увеличивать свою долю, и что инвестиции будут осуществляться на "дружественной" основе.

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По данным Kyodo, PIF в настоящее время владеет 8,58% акций Nintendo, а также имеет доли в компаниях-производителях видеоигр Nexon, Capcom и Koei Tecmo.

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