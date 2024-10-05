В ВСУ ответили относительно расформирования IT-подразделений: происходит реформа

В Центре масштабирования технологических решений (ЦМТР), комментируя сообщения о сокращении IT-подразделений, отметили, что в центре происходит реформа, а не расформирование.

Об этом отметила пресс-служба Центре масштабирования технологических решений.

В четверг 3 октября Forbse Украина со ссылкой на собственные источники отметило, что Генштаб планирует распустить два IT-подразделения, занимающиеся более 100 проектами, над которыми работают около 1000 айтишников.

В ЦМТР отметили, что в ведомстве происходит более широкий процесс реформирования, который улучшит работу.

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Как отмечают, ЦМТР подали предложения по улучшению организационно-штатной структуры с учетом необходимой потребности инженеров на ближайшие полгода. Это позволит включить в списочную численность, и укомплектовать Центр дополнительными, новыми инженерами.

До конца 2024 года ЦМТР должен проработать изменения.

"Речь идет об оптимизации работы и развитии. Центр масштабирования технологических решений не расформировывается, а реформируется. Центр выйдет из этой реформы усиленным и продолжит реализовывать текущие проекты. То есть эта оптимизация сделает нас более эффективными.

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На сегодня подразделение существует в имеющемся штате, работа над проектами продолжается, подразделение продолжает выполнять задачи по назначению", - отметили в Центре.