В российской "Вконтакте" массовые скрытые сокращения

В российской соцсети "Вконтакте" (VK) проходят сокращения персонала, о е не сообщают официально. Сотни сотрудников уже уволены, но сокращения могут распространиться на тысячи.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Как сообщается, о том, что в VK готовятся масштабные сокращения, в отрасли заговорили еще несколько недель назад. А в конце сентября из компании одним днем начали увольнять десятки сотрудников, в частности - целыми командами, утверждают источники издания.

В том числе были уволены несколько топ-менеджеров.

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Под сокращение попали сотрудники маркетинговой команды, сотрудники "VK клипы", разработчики голосового помощника "Маруся", сотрудников в сфере рекламы.

Под сокращение могут попасть до 20% персонала. В таком случае речь идет примерно о трех тысячах человек. Представитель компании наличие таких планов отрицают.

Одному из бывших сотрудников об увольнении сообщил руководитель, который объяснил это тем, что в компании идут массовые сокращения. Другой сотрудник рассказал, что его руководитель назвал главной причиной увольнений "оптимизацию ресурсов и перераспределение бюджетов".

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Причиной сокращений также может быть новый менеджмент компании.

Сокращения происходят скрыто, а увольнения оформляются под видом согласия сторон.