Высший суд Бразилии говорит, что компания X оплатила штрафы не тому банку

Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, представляющие платформу социальных сетей X, не оплатили штрафы в надлежащий банк. Это стало причиной отложить решение разрешить технологической компании возобновить предоставление услуг в Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

Уплата штрафов, которые, по утверждению юристов X, компания оплатила должным образом, является единственной невыполненной мерой, которую требует суд для того, чтобы позволить X снова работать в Бразилии.

Ранее компания X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, подала новый запрос на возобновление предоставления услуг в Бразилии, заявив, что оплатила все оставшиеся штрафы.

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В ответ на запрос судья Верховного суда Александре де Мораес попросил перевести платеж.

Позже адвокаты X сообщили Верховному суду, что компания оплатила 28,6 млн реалов (5,24 млн долл) штрафов, согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters.