В Украине заработала "инвестняня": проекты "Астарта" и "Буковель" получат господдержку

Кабинет Министров Украины одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями, известной как "инвестняня".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый договор будет заключен с ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин". Несмотря на полномасштабную войну, компания вкладывает средства в модернизацию своих заводов, отметило Минэкономики. "Астарта" планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области.

Компания инвестирует более €76 млн в приобретение оборудования и технологий, чтобы лучше перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это позволит создать 110 новых рабочих мест, будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе, поможет внедрить новые подходы в выращивании и переработке сои, говорится в сообщении.

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В рамках программы компании будет предоставлен ряд стимулов: освобождение от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование; освобождение от импортного НДС на новое оборудование; освобождение от налогообложения налогом на прибыль сроком до пяти лет.

Второй договор будет подписан между Кабмином, ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк" о реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Реализация проекта будет способствовать созданию не менее 82 рабочих мест и ежемесячным налоговым поступлениям в бюджет в размере более 469 000 грн, отметили в Минэкономики.

"Подписание этого соглашения свидетельствует, что программа поддержки проектов со значительными инвестициями фактически заработала. Она доступна для инвесторов, которые готовы вложить более €12 млн", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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