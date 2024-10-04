Занятость в США выросла максимально с марта, превзойдя ожидания

Экономика США в сентябре создала 254 000 рабочих мест, что превысило ожидания.

Об этом сообщает Reuters.

Количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 254 тысяч рабочих мест в прошлом месяце после роста на 159 000 в августе.

Это самый высокий уровень с марта, когда количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 310 000, и третий по величине показатель за год - в январе рост составил 256 000.

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Количество рабочих мест выросло, а уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, что еще больше уменьшило необходимость для Федеральной резервной системы поддерживать значительное снижение процентных ставок на двух оставшихся заседаниях в этом году.

Отчет свидетельствует о том, что ФРС готовится к так называемой мягкой посадке экономики, которая пережила худший период высокой инфляции за последнее поколение.