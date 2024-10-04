Цены на яблоки в Украине установили семилетний рекорд

Украинские садоводы повысили цены на яблоки в среднем на 23%, по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit.

Украинские садоводы по состоянию на 4 сентября предлагают к продаже яблоки по 15-22 грн/кг (0,36-0,53 долл/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Оптовые цены на яблоки в Украине являются самыми высокими за последние семь лет

Рост цен в этом сегменте участники рынка объясняют, в частности, сокращением предложения фруктов осенних сортов, которые традиционно не пользуются высоким спросом.

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Кроме того, торговая активность в сегменте заметно выросла из-за сезонного сокращения ассортимента фруктов и ягод от местных производителей.

Яблоки в Украине реализуют в среднем на 36% дороже, чем в начале октября 2023 года.

Сообщается, что с похолоданием большинство украинских садоводов решили основной объем яблок закладывать на хранение, поэтому свободные объемы яблок на рынке значительно уменьшились, что тоже оказало поддержку отпускным ценам на эти фрукты.

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