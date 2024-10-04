Германия, Франция и Италия призывают ЕС ослабить банковское регулирование

Франция, Германия и Италия призывают ЕС сосредоточиться на конкурентоспособности и ослабить банковское регулирование.

Об этом сообщает Bloomberg.

Германия, Франция и Италия призвали Европейский Союз проявить сдержанность в установлении финансовых правил и вместо этого сосредоточиться на повышении конкурентоспособности своего банковского сектора, что является последним признаком глобального политического сдвига в сторону приоритета экономического роста над регулированием.

Три крупнейшие экономики ЕС хотят, чтобы блок смягчил некоторые правила, которые уже действуют, чтобы банки имели равные условия игры с другими крупными юрисдикциями. Они также призвали следующую Европейскую комиссию воздержаться от запуска новых масштабных инициатив в финансовой сфере в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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В то время как политики стимулируют рост, ключевые мировые регуляторы утверждают, что политический отход от регулирования в пользу роста является опасным, поскольку для избежания повторения финансового кризиса необходимы более жесткие режимы. Новые риски, такие как беспорядки на Ближнем Востоке и потенциальный взрыв теневого банковского сектора, также нуждаются в смягчении, отмечают они, прося не называть их имен, поскольку дискуссии являются частными.

В письме три страны указывают на шесть сфер, на которые следует обратить внимание в следующем цикле работы комиссии, который начнется в ноябре. Среди них - доработка предложенных реформ капитала, влияющих на торговые книги банков, чтобы кредиторы ЕС не оказались в невыгодном положении, если США решат "существенно отклониться" от глобального соглашения.

Группа также хочет, чтобы ЕС настойчиво работал над упорядочением регулирования, с конечной целью облегчить административное бремя для банковской отрасли и добавить гибкости нашей нормотворческой деятельности.

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Они также пишут, что коэффициент зеленых активов, который используется для оценки того, насколько устойчивыми являются банковские портфели, также должен быть пересмотрен. Они добавили, что Комиссия должна применять более последовательный и реалистичный подход к климатическим рискам и рискам переходного периода.