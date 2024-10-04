Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 7 октября иностранная валюта подешевеет на 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 7 октября.

В свою очередь, курс евро снизится на 9 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,18 грн (41,22 грн по состоянию на 4 октября);

1 евро - 45,43 грн (45,52 грн по состоянию на 4 октября).

Напомним:

По состоянию на 4 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро - на 19 копеек.