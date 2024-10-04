ЕС проголосовал за установление высоких пошлин на электромобили из Китая

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

10 стран-членов проголосовали за эту меру, Германия и четыре других государства были против, а 12 воздержались. Это решение прокладывает путь к окончательному введению пошлин.

Европейская комиссия теперь может приступить к внедрению пошлин, которые будут действовать в течение пяти лет, сказали собеседники агентства, говорившие на условиях анонимности. Комиссия заявляла, что пошлины могут быть отменены, если Китай рассмотрит беспокойство ЕС.

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Представители ЕС проголосовали после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность. Пекин отрицает это утверждение и угрожает ввести собственные тарифы на европейскую молочную, коньячную, свиноводческую и автомобильную отрасли.

ЕС активно пытается уменьшить свою зависимость от Китая, а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом месяце предупредил, что конкуренция со стороны Китая представляет угрозу для ЕС.

ЕС и Китай продолжат переговоры, чтобы найти альтернативу тарифам. Обе стороны изучают возможность достижения договоренности о механизме контроля за ценами и объемами экспорта вместо пошлин.

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Европейская комиссия неоднократно заявляла, что любая альтернатива таможенным тарифам должна соответствовать строгим требованиям, включая соответствие правилам Всемирной торговой организации, учитывать влияние китайских субсидий и быть чем-то, что ЕС может контролировать на предмет соблюдения.

Перспектива введения пошлин побудила некоторых китайских автопроизводителей рассмотреть возможность инвестирования в заводы в Европе, что может помочь им избежать тарифов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне голосования по автомобильным пошлинам заявил в пятницу, что Европейский Союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем.

Европейская правда