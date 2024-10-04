Норвегия выделит более 23 миллионов долларов для инвестиций в Украину

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 23,6 млн долл (250 млн норвежских крон) на инвестиции в Украину.

Об этом сообщает Минэкономики.

Норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, которые инвестируют в Украину, в частности норвежских.

"Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов восстановления и восстановления", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны также планирует продолжить эту инициативу в течение следующих лет.

Напомним:

Норвегия предоставила Украине лицензию на производство 155 мм снарядов и согласилась профинансировать этот процесс.

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