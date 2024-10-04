Все разделы
Укр / Рус

В двух регионах Украины аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Пятница, 4 октября 2024, 13:18 - Артур Крыжный

Чтобы не допустить перегрузки сети в Сумской и Полтавской областях действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в 10:25 в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Об отмене графиков отключения будет сообщено дополнительно.

Реклама:

В то же время в результате дроновой атаки на энергообъект 3 октября обесточивалась часть Сумской области.

энергетика электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
Минэнерго: враг атаковал энергообъекты в шести областях 4 октября 2024, 10:53
Зима близко. Как бизнесу подготовиться к возможным блекаутам? 3 октября 2024, 08:49
Почему Украине следует развивать распределенную генерацию 2 октября 2024, 18:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте