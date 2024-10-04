В двух регионах Украины аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Чтобы не допустить перегрузки сети в Сумской и Полтавской областях действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в 10:25 в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Об отмене графиков отключения будет сообщено дополнительно.

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В то же время в результате дроновой атаки на энергообъект 3 октября обесточивалась часть Сумской области.