Управление госохраны накупило Фольксвагенов по 4 миллиона

Управление государственной охраны Украины 26 сентября по результатам тендера заказало ООО "Автомобильный дом Атлант" легковых автомобилей на 29,12 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

В этом году поставят семь автомобилей специализированного назначения на базе полноприводного Volkswagen Multivan 2024 года выпуска черного цвета металлик с автоматической коробкой передач по 4,16 млн грн.

Они рассчитаны на перевозку семи работников с вооружением и индивидуальной защитой включая водителя, а также имеют спецоборудование.

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Автомобили имеют различные системы безопасности, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, камеру заднего вида с выводом на монитор, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев лобового стекла, климат-контроль и дополнительные водяной и жидкостный обогреватели.

Дополнительно предусмотрены зимняя резина, поперечные релинги, тонировка окон салона, фонарь, трос, аптечка, ковры, компрессор, защита двигателя и сетки радиатора, защитная пленка, перчатки.

Из спецоборудования автомобили будут иметь сигнально-громкоговорящее устройство, два светодиодных маяка под лобовым стеклом, а также по восемь светодиодных фар сзади и спереди кузова.

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Сейчас автоцентр "AUTO.RIA" продает новый полноприводный Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG (199 л.с.) 4Motion Alpen глубокого черного цвета с автоматической коробкой передач за $88 646, или 3,67 млн грн. Но это автомобиль без дополнительного оборудования и спецоборудования.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Киевский "Автомобильный дом Атлант" зарегистрирован на кипрскую компанию "Хойру Холдингз Лимитед", а конечным бенефициаром является гражданин Казахстана Павел Немитов. По данным аналитической системы "YouControl", до 2022 года он назывался "Автомобильный дом Атлант-М". Еще раньше, до 2021 года им владели кипрская компания "Курума Холдингз Лимитед" и гражданин России Сергей Савицкий. Директором фирмы является Петр Метельский.

Напомним:

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада".

"Машины закупаются исключительно для качественного обеспечения визитов в Украину иностранных чиновников, которые прибывают с целью поддержки нашего государства. Это обязанность нашей стороны - принимать иностранные делегации на определенном уровне", - так прокомментировали дорогую закупку в управлении государственной охраны.