Миллионные убытки ОПЗ: завершили расследование по экс-депутату Грановскому

Александр Грановский фото: униан

НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве относительно масштабной сделки на АО "Одесский припортовый завод", которая причинила государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет об организованной бывшим народным депутатом Украины схеме, по которой госпредприятие продавало минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Правоохранители не называют фамилию, но известно, что речь идет Александра Грановского.

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Как говорится в сообщении, товар в дальнейшем перепродавали иностранным компаниям по конкурентным ценам. Однако физически поставки сырья обеспечивал именно ОПЗ.

"В результате сделки государству причинен 94 млн грн убытков", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

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По данным следствия, с марта по декабрь 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Кроме бывшего парламентария, подозреваемыми были его доверенное лицо, двое должностных лиц завода и владелец иностранной компании.

Как ранее сообщали "Схемы", Александр Грановский находился за пределами Украины.