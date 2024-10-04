МВФ вынесет решение о выделении финансирования для Украины до 21 октября

Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины до начала ежегодных заседаний 21-26 октября.

Об этом сообщила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак.

Она напомнила, что 10 сентября сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о пятом обзоре программы.

"В рамках соглашения EFF, при условии одобрения нашим Советом, Украина получит доступ к $1,1 млрд. Ожидается, что Совет будет рассматривать пятый обзор до ежегодных заседаний. Наши ежегодные заседания состоятся с понедельника, 21 октября, по субботу, 26 октября", - сказала она.

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Она добавила, что на момент четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд.

Козак отметила, что команда МВФ находится в процессе обновления прогнозов в рамках пятого пересмотра, который сейчас продолжается.

Напомним:

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Миссия МВФ согласовала выделение Украине транша в 1,1 млрд долл. Среди дальнейших условий - борьба с уклонением от уплаты налогов, восстановление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" и аудит НАБУ.