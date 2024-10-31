Минобороны уволило Шомонку, который надзирал за военными стройками

После внутреннего расследования уволили Василия Шомонку и он больше не будет следить за военными стройками в Министерстве обороны Украины. Таким образом Минобороны отреагировало на расследование Bihus.Info.

Об этом стало известно из комментария официальной страницы Минобороны под сообщением Bihus.Info в Facebook.

В Минобороны отметили, что хотя должность Шомонки не требует обязательной спецпроверки, после внутреннего расследования его решили уволить по соглашению сторон с 31 октября 2024-го года.

Также в комментарии МОУ сообщили о плане завершить реорганизацию и кадровую ревизию Управления капитальных вложений до 1 ноября 2024 года.

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Напомним:

Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что в августе 2024-го года Василия Шомонку назначили главным специалистом по техническому надзору за строительством (реконструкцией) военных объектов в Управление капитальных вложений Министерства обороны Украины.

Это Управление отвечает, в частности, за строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, а также за строительство и реконструкцию военных объектов.

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На должность его назначили без конкурса и без опыта государственной службы. До назначения в МОУ мужчина работал в сфере строительства и годами числился совладельцем строительных фирм, объединенных под брендом Perfect Group. Часть из них ранее фигурировали в расследованиях Bihus.Info. Тогда журналисты установили, что курирует эту группу нардеп от запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Исаенко.

До того как стать в 2019-м году депутатом, Исаенко в 2000-х работал в структурах Министерства обороны, отвечавших за строительство и отчуждение оборонительных земель. В тот период фирмы, записанные на его подчиненных и товарищей, начали получать строительные подряды от Минобороны и развивать бизнес.

После Минобороны Исаенко пошел в Минрегионстрой заместителем министра, где продолжал лоббировать интересы близких к нему компаний. В 2015-м его уволили после скандала с фейковым статусом участника боевых действий. Сейчас нардеп имеет статус подозреваемого НАБУ и САП за схему на строительстве.