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Нацбанк не изменил учетную ставку: ее сохранят дольше, чем хотели

Четверг, 31 октября 2024, 14:00 - Артур Крыжный , Ярослав Винокуров

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.

Об этом стало известно из брифинга относительно решения правления по монетарной политике.

Отмечается, что это решение, по замыслу, в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - как минимум до лета 2025 года.

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В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.

Напомним:

Правление Национального банка снизило учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 13% в июне 2024 года.

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НБУ
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Экономическая правда
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