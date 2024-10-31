Минэкономики и KSE расширили цифровой портал проектов: речь идет о 2 миллиардах

Инвестиционный портал, разработанный Министерством экономики Украины и Киевской школой экономики (KSE), был расширен на 31 новый проект общей стоимостью 2,1 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Предложенные частными и государственными компаниями инициативы охватывают секторы энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и логистики, зеленой металлургии, а также строительных материалов.

Уточняется, что новые проекты представлены в 13 областях Украины, больше всего - во Львовской, Днепропетровской и Киевской.

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По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, работа над расширением инвестиционного портала проводится системно, чтобы предложить потенциальным инвесторам как можно больше возможностей для работы в Украине.

Он добавил, что на инвестиционный портал уже добавлено 126 проектов общей стоимостью $28,9 млрд.

В Минэкономики объяснили, что с помощью интерактивной карты, фильтров и инфографик посетители сайта могут исследовать географическое и отраслевое распределение проектов, их общий бюджет, необходимое финансирование, стадию реализации и другие ключевые детали как по секторам, так и по отдельным проектам.

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Портал содержит информацию для предпринимателей, которые стремятся привлечь дополнительное финансирование для развития.

Напомним:

Еще 20 украинских предприятий выиграли гранты на развитие перерабатывающей отрасли и получат в целом 84,9 млн.