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РФ и КНДР начали сотрудничать в развитии высоких технологий – росСМИ

Четверг, 31 октября 2024, 13:56 - Артур Крыжный

Минцифры РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством информационных технологий КНДР в Пхеньяне.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет The Moscow Times.

Документ предусматривает взаимодействие стран в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития. После подписания стороны провели рабочую встречу, на которой обсудили дальнейшие шаги по реализации документа.

В эти дни в Пхеньяне проходит "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции - 2024". Согласно заявлениям организаторов, представлены "передовые IT-разработки и научно-технические достижения исследовательских институтов и предприятий КНДР и России".

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