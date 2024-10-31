РФ и КНДР начали сотрудничать в развитии высоких технологий – росСМИ
Минцифры РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством информационных технологий КНДР в Пхеньяне.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет The Moscow Times.
Документ предусматривает взаимодействие стран в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития. После подписания стороны провели рабочую встречу, на которой обсудили дальнейшие шаги по реализации документа.
В эти дни в Пхеньяне проходит "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции - 2024". Согласно заявлениям организаторов, представлены "передовые IT-разработки и научно-технические достижения исследовательских институтов и предприятий КНДР и России".
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