Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки до конца года

Правление Национального банка Украины (НБУ) оставит учетную ставку на текущем уровне 13% годовых на предстоящем заседании в четверг.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на опрошенных банкиров.

"Мы ожидаем, что на этой встрече НБУ оставит учетную ставку без изменений. Вероятно, и на декабрьском заседании ставка останется без изменений. Однако нельзя исключать возврата к ужесточению монетарной политики (повышению ставки) в случае дальнейшего ускорения инфляции", - сказал директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский.

Его коллега, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что текущий уровень ставки является приемлемым для двух следующих пересмотров в этом году.

Реклама:

"Однако если инфляционный тренд будет значительно превышать ожидания и в октябре (плюс возникнут дополнительные риски, которые не предусматриваются текущей моделью), не исключаем возможности, что в декабре необходимо будет корректировать ставку вверх", - подчеркнул он.

Мнение коллег поддержала начальник управления управленческого учета и бизнес анализа ОТП Банка Инна Провотар.

"До конца 2024 года мы не видим объективных причин для изменения учетной ставки НБУ. Основываясь на текущих прогнозах, изменения могут произойти не раньше конца весны следующего года. И это при условии, если удастся развернуть инфляцию и обеспечить устойчивость валютного курса", - отметила она.

Реклама:

Эти ожидания банкиров соответствуют обновленному в июле этого года прогнозу регулятора, согласно которому учетная ставка будет держаться на уровне 13% годовых до конца 2024 года, после чего прогнозируется ее снижение до 12,6% и 12,4% годовых в первом и во втором квартале 2025 года и до 11,3% годовых по его итогам.

Напомним:

На заседании 18 сентября Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 13%, что поддержали 10 из 11 - членов комитета монетарной политики (КМП), при этом один их коллега предлагал повысить ее до 13,5% годовых.