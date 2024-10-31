После продажи гостиницы "Украина" вдвое выросли поступления от приватизации 

Фото: готель "Україна"

Победитель аукциона по приватизации гостиницы "Украина" уплатил 2,5 млрд грн и 502 млн грн НДС, в сумме в бюджет Украины поступили более 3 миллиардов.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Первый объект большой приватизации получил новых владельцев, а значит - перспективы дополнительных инвестиций и развития. Благодаря успешному аукциону начальная цена выросла в 2,4 раза.

Благодаря приватизации с начала года в госбюджет поступили в целом 5,7 миллиарда гривень. Это уже превышает запланированные на 2024 год поступления на 1,7 миллиарда гривень", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что покупатель гостиницы "Украина" в соответствии с утвержденными правительством условиями продажи должен сохранить основной вид деятельности предприятия, в течение шести месяцев оплатить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность.

По состоянию на конец марта задолженность гостиницы "Украина" по заработной плате составляла 3,9 миллиона грн, перед бюджетом - 10,8 миллиона, просроченная кредиторская задолженность - 21 миллион. Кроме того, покупатель должен обеспечить социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями закона и не может увольнять работников в течение шести месяцев.

Напомним:

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30 октября 2024 года 3 млрд грн были перечислены в Фонд госимущества в результате продажи первого объекта в рамках большой приватизации. Новым владельцем гостиницы "Украина" стало ООО "Ола Файн" украинского бизнесмена Максима Криппы.