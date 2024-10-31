Украинцы с 3D-принтерами бесплатно отгрузили 275 тонн продукции для военных

Украинские волонтеры с 3D-принтерами за два года произвели 275 тонн пластиковых деталей, снарядов и макетов для нужд фронта.

Об этом говорится в тексте ЭП.

За два года волонтеры сообщества "ДрукАрмия" бесплатно поставили на фронт несколько миллионов изделий общим весом 275 тонн. Только за октябрь 2024 года печатники прислали 800 тыс изделий, среди которых снаряды для дронов, части для боеприпасов, системы сбросов, медицинское, пехотное, саперное оборудование и тому подобное.

Волонтерское сообщество насчитывает около 3 тыс активных печатников, которые выполняют заказы от военных, покупая пластик за свой счет. Основатели "ДрукАрмии" создали единую платформу с каталогом на около 500 изделий, среди которых каждый военный может выбрать и получить продукцию бесплатно.

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Большинство изделий в каталоге являются собственными разработками организации, которые испытаны на поле боя самими военными.

Как "ДрукАрмия" развернула масштабное производство деталей для военных читайте в тексте: "Теневой ОПК. Как тысячи украинцев с 3D-принтерами построили большой оружейный завод".