Американская Endeavor открывает офис в Украине для поддержки технологического бизнеса

Американская организация Endeavor, которая специализируется на поддержке и развитии технологического бизнеса, в том числе и по выходу на международные рынки, откроет свой офис в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Endeavor.

Endeavor работает через глобальную сеть из более 45 офисов в разных странах. В Украине ее запуск поддержали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Endeavor будет предоставлять компаниям, находящимся на этапе масштабирования, доступ к инвестициям через фонд Endeavor Catalyst, который управляет активами на более 500 млн долл. и инвестирует до 2 млн долл. в перспективные компании.

Реклама:

Отмечается, что Endeavor Catalyst уже инвестировал в более 300 компаний, более 50 из которых оцениваются более чем в 1 млрд долл. (Glovo, Altruist, Checkout.com).

"Запуск Endeavor Ukraine - это важный шаг, который позволит украинским компаниям масштабироваться и усиливать свое присутствие в мире", - отметила соучредитель и CEO Endeavor Линда Роттенберг.

Украинский офис Endeavor возглавит СЕО центра инноваций и предпринимательства INNOV8 и венчурной программы Mission Possible Святослав Святненко.

Реклама:

По его словам, организация будет поддерживать украинских предпринимателей в любых профессиональных вызовах, включая подготовку к M&A или IPO, экспансию в новые страны и поиск лучших профи на международных рынках.

Кроме того, совет директоров украинского представительства Endeavor в Украине будет включать ведущих предпринимателей, в частности Виталия Лаптенко (Flyer One Ventures), Александра Косована (MacPaw), Елену Вовк (Enzym Group), Владимира Костюка (Farmak) и других известных лидеров.

Endeavor - это международная некоммерческая организация, основанная в 1997 году. Сеть Endeavor охватывает почти 40 стран в Латинской Америке, Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в США.

С момента своего основания Endeavor поддержала более 2800 предпринимателей во всем мире, создав более 4,1 млн рабочих мест и генерируя совокупные годовые доходы на сумму более 67 млрд долл.