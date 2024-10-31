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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Четверг, 31 октября 2024, 10:51 - Артур Крыжный

По состоянию на 31 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро увеличился на 3 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,27 грн, евро - 44,63 грн (на 30 октября доллар - 41,37 грн, евро - 44,60 грн).

На 10:35 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,50 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,05 - 45,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,15 - 41,60 грн (курс на 30 октября - 41,20 - 41,60 грн);
  • Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 30 октября - 44,60 - 45,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
  • Ощадбанк - 41,20 - 41,65 грн;
  • Укрсиббанк - 41,08 - 41,63 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,15 - 41,50 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

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