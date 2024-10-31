Производителям оружия в Европе не хватает средств, несмотря на рекордные мировые военные расходы

Малые и средние оборонные компании в Европе испытывают трудности с доступом к финансированию, необходимому для внедрения инноваций и расширения производственных линий, даже несмотря на повышенный спрос из-за войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам производителей, доступ к государственному финансированию, бюрократические препятствия и нежелание банков кредитовать из-за риска нарушения экологических, социальных и управленческих (ESG) норм сдерживают развитие малого оборонного бизнеса в Европе.

Это происходит на фоне того, что мировые военные расходы достигли рекордных 2,44 трлн долларов в 2023 году, что на 6,8% больше по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем с 2009 года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований мира.

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"Большинство проблем, с которыми сталкивалась оборонная и безопасностная промышленность в последнее время, продолжают существовать или даже углубляются", - сказал исполнительный директор Ассоциации оборонной промышленности и промышленности безопасности Чешской Республики Иржи Гинек в комментарии для Reuters.

Один из производителей стрелкового оружия рассказал Reuters, что нехватка наличности затрудняет продажу продукции в Европе и участие в государственных тендерах. Основатель и генеральный директор компании, который пожелал остаться анонимным, отметил, что это затрудняет расширение бизнеса и создает проблемы с денежным потоком.

"Очень трудно продавать продукцию европейским правительствам, поскольку я не могу получить аванс. Если я хочу поставлять чешскому правительству, они заплатят мне через 30 дней после поставки, что делает это очень дорогим", - сказал он.

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Reuters пообщался примерно с десятком компаний, чиновников и экспертов оборонного сектора, и все соглашаются, что европейским правительствам следует подумать, как улучшить доступ к финансированию для малых компаний.

Отчет Европейской Комиссии за 2024 год оценивает, что малые и средние предприятия (МСП) в оборонном секторе ЕС сталкиваются с разрывом в финансировании долга в размере от 1 до 2 млрд евро, что ограничивает их рост, заставляет сокращать операции и искать финансирование за пределами Европейского Союза.

Слишком строгая трактовка критериев ESG часто приводит к политике исключения со стороны банков и инвестиционных фондов в ЕС. Отчет отмечает, что четкое разъяснение финансовому сектору, как решать вопросы устойчивости, может улучшить доступ к финансированию.

"В секторе с длинными циклами разработки и значительными капитальными потребностями недостаток финансирования может сдерживать способность компании к инновациям, расширению или даже поддержке текущей деятельности", - говорится в отчете.

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Напомним:

Производитель танков Leopard и гаубиц Caesar - компания KNDS - в октябре открыл собственную компанию в Киеве.