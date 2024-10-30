В Украине поддержат книгоиздателей

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа "еПоддержка" даст новые стимулы для развития издательства и распространения украинской книги.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Книгоиздательская отрасль сильно пострадала от начала войны. Уничтожение типографий, например, харьковского "Фактор-Печати", потеря мощностей из-за временной оккупации, отсутствие доступа к финансированию. Поэтому правительство сегодня имеет ряд инициатив для развития украинской книги. Уже действует программа "Национальный кэшбек". Покупая украинские книги, можно получить до 10% компенсации от стоимости. А в декабре украинцы получат тысячу гривен социальной поддержки, потратить которые можно будет на коммунальные услуги, донат на ВСУ или, в частности, купить книгу", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в программу "Национальный кэшбек" уже включено 12,5 тысяч украинских книг, в то же время книжные магазины продолжают активно присоединяться к инициативе. Покупая украинские книги, граждане могут получить от государства кэшбек, а значит - поддержать украинских книгоиздателей.

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В то же время министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий отметил, что вскоре 18-летние украинцы смогут получить сертификат на покупку украинских книг эквивалентом 900 гривен.

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