Соцсеть Reddit впервые получила прибыль за 20 лет существования

В отчете за третий квартал компания сообщила о прибыли в размере 29,9 млн долл и выручке в 348,4 млн долл, что на 68% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что получить первую прибыль удалось благодаря резкому приросту аудитории. Ежедневное количество пользователей выросло на 47% по сравнению с прошлым годом и приближается к цифре в 100 млн человек.

С момента выхода на биржу Reddit потерял 575 млн долл в течение первого квартала на рынке, но в прошлом квартале он сократил этот убыток до 10 млн долл и теперь наконец вышел в плюс.

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Рекламный доход Reddit вырос до 315,1 млн долл, а другие доходы достигли 33,2 млн долл.