Счетная палата назвала риски при выполнении госбюджета-2025

Счетная палата определила ключевые риски, которые могут повлиять на выполнение государственного бюджета Украины на 2025 год.

Об этом сказала председатель Счетной палаты Ольга Песчанская во время выступления в Верховной Раде, передает Укринформ.

По словам руководительницы СП, ключевым вызовом является то, что финансирование обороны продолжает осуществляться преимущественно из внутренних источников.

"На 2025 год на обороноспособность планируется направить 2,2 трлн гривен, что составляет 56% общего объема расходов госбюджета. Обороноспособность Украины напрямую зависит от ее экономической устойчивости и функционирования бизнеса. Реформа таможенной службы и изменения в налоговом законодательстве могли бы увеличить наполнение госбюджета, а затем и направить больше средств на национальную безопасность и оборону государства", - отметила Пищанская.

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Вторым важным вызовом она считает надлежащее социальное обеспечение из-за отсутствия источников для повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

"Эти расходы в значительной степени будут зависеть от международной помощи - правительство планирует получить 39,2% всех поступлений от внешних доноров. При этом почти половина предусмотренных внешних заимствований не имеет определенных конкретных поставщиков", - отметила Пищанская.

Среди других рисков - уязвимость энергетического сектора, масштабное разрушение инфраструктуры, ограниченная логистика и массовая миграция украинцев.

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В 2025 году Счетная палата планирует сосредоточиться на контроле оборонных закупок, функционирования системы социальной поддержки, в частности ветеранов, налоговой сферы, управления государственным долгом и проектов по восстановлению критической инфраструктуры.

Напомним:

Верховная Рада планирует принять государственный бюджет на 2025 год в первом чтении в конце октября, во втором - в конце ноября.