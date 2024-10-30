Казахстан снизит прогноз добычи нефти снизит прогноз добычи нефти

Казахстан снизит прогноз добычи нефти на 2024 год с запланированного ранее объема 90,3 млн тонн.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев, пишет профильное издание enkorr.

"В ближайшее время мы готовы цифры озвучить. Скорее всего, в направлении снижения...", - сказал Саткалиев.

Казахстан в период планового ремонта на гигантском месторождении Кашаган, который начался 7 октября и продлится месяц, существенно снизил добычу нефти, сообщило Reuters.

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По словам министра энергетики страны, ремонт на Кашагане может продлиться дольше запланированного.

Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует сократить в октябре экспортную прокачку нефти до 4,2 млн тонн с 4,9 млн тонн в графике сентября, снизив поставки из-за ремонта на Кашагане.

Напомним:

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Остановить комплекс подготовки нефти и газа на гигантском месторождении Кашаган в Казахстане запланировано с 3 октября сроком на 38 дней.