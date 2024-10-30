Госкино заключило первое за два года соглашение о господдержке за 20 миллионов

Государственное агентство Украины по вопросам кино 18 сентября заключило соглашение с ООО "Деинде" о государственной поддержке в форме государственной субсидии на производство фильма на 20,00 млн грн. Это первый такой договор за последние два года.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Компания получит средства на производство игрового национального фильма "Близнецы". Это согласовал Совет по государственной поддержке кинематографии во главе с тогдашним председателем Артемом Колюбаевым в сентябре 2023 года.

Фильм является одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино, который проходил в 2020 году. Тогда он занял пятое место в своей категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция" с 40,86 баллами.

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Фильм в жанрах триллера и драмы будет адаптацией одноименного рассказа Эдогавы Рампо "Близнецы". Сценаристкой и режиссером-постановщиком будет украинка Ева Нейман, которая живет в Берлине. Продюсировать ленту будут Алла Белая из Украины, Ванда Адамик Грицова из Словакии, Кестутис Драздаускас из Литвы и Кшиштоф Солек из Польши.

Сюжет фильма описан так:

"Рожденному всего на пару минут позже старшего брата, младшему близнецу суждено было иметь его лицо, его тело, желания и мечты. Сходство для него становится проклятием, заставляя пройти путь от любви до убийства, от счастья до смерти. В конце концов его собственная тень становится призраком мертвого брата, преследуя его как неизбежную судьбу".

По плану финансирования, в январе-октябре 2025 года выплатят аванс 70%, с ноября 2025 года по март 2026 года - аванс 20%, а 10% - в 2026 году как окончательный расчет.

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