20 компаний получат почти 85 миллионов государственных грантов на развитие переработки

Еще 20 украинских предприятий выиграли гранты на развитие перерабатывающей отрасли и получат в целом 84,9 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Минэкономики уже выделило 39,5 млн грн для восьми из этих предприятий, а решение по остальным грантам примет Государственный центр занятости.

Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, на этот раз гранты получат предприятия, которые занимаются обработкой древесины и металла, производством кормов, оборудования и строительных конструкций. Среди победителей есть также производители беспилотных летательных аппаратов.

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Сумма грантов колеблется от 395 тыс. до 8 млн грн и направляется на закупку оборудования. Предприятия из деоккупированных или прифронтовых территорий могут рассчитывать на компенсацию до 80% расходов.

Сообщается, что программа финансируется из государственного бюджета и донорских взносов в Фонд восстановления и трансформации экономики, а также из Фонда социального страхования на случай безработицы.

С начала программы в июле 2022 года уже одобрено более 1000 грантов на общую сумму около 5 млрд.

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