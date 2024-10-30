В Украине при поддержке ветеранского фонда создали более 700 рабочих мест
Бизнесы, которые поддержали Украинский ветеранский фонд (УВФ), уже создали более 700 рабочих мест.
Об этом сообщила исполняющая обязанности исполнительного директора УВФ Нина Роговец, пишет Укринформ.
"Еще такой важный момент: многими проектами наших ветеранов предусматривается создание новых рабочих мест, и прежде всего они берут на работу других ветеранов, своих собратьев и посестер - таким образом обеспечивая им возможность реинтегрироваться. К слову, бизнесы, которые мы поддержали, уже создали более 700 рабочих мест. И это на самом деле хороший результат, которым мы гордимся", - сказала Роговец.
Она отметила, что УВФ приобщается к инициативам, направленным на трудоустройство ветеранов, получение ими новых профессиональных навыков.
В этом году мы уже имели совместный проект с НЭК "Укрэнерго" - программу "Вместе", в рамках которой ветераны и ветеранки имели возможность получить новую профессию в энергетической отрасли и гарантированно трудоустроиться. На днях стартовала вторая волна этой программы", - отметила Роговец.
Напомним:
Украинский ветеранский фонд уже предоставил более 430 миллионов гривен на инициативы ветеранов и ветеранок.