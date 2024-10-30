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НБУ продлил срок для продажи Идея Банка

Среда, 30 октября 2024, 11:57 - Виктор Волокита
 

Getin Holding S.A. 29 октября получил решение Национального банка Украины (НБУ) о продлении на три месяца предоставленного 29 апреля 2024 года шестимесячного срока для продажи дочернего украинского Идея Банк.

Об этом говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина". 

"При вынесении решения о внесении изменений Национальный банк Украины учел просьбу Эмитента о продлении срока реализации акций АО "Идея Банк" (IBU), в частности заключения договора купли-продажи акций IBU от 18 октября 2024 года", - поясняется в информации.

Напомним:

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Getin Holding договорился о продаже IBU группе ТАС Сергея Тигипко.

НБУ Нацбанк
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