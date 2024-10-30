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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Среда, 30 октября 2024, 11:33 - Алексей Артемчук

По состоянию на 30 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 5 копеек, евро уменьшился - на 9 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,37 грн, евро - 44,60 грн (на 29 октября доллар - 41,32 грн, евро - 44,69 грн).

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,50 - 41,55 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,17 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 29 октября - 41,20 - 41,60 грн);
  • Евро - 44,60 - 45,15 грн (курс на 29 октября - 44,60 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк - 41,20 - 41,80 грн;
  • Укрсиббанк - 41,08 - 41,63 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,15 - 41,54 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

евро доллар курс валют
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