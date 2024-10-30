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Рада поддержала реформу Счетной палаты

Среда, 30 октября 2024, 11:27 - Виктор Волокита

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10044-д о реформе Счетной палаты.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. 

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.

В документе предусмотрены следующие новации:

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  • конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;
  • политическая и финансовая независимость Счетной палаты;
  • сокращение членов с 13-ти до 11-ти;
  • предоставление Счетной палате полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;
  • обязательства Счетной палаты каждые пять лет проходить внешнее оценивание своей деятельности и установление особого порядка проведения такого оценивания на переходный период и прочее;
  • приведение работы в соответствии с международными стандартами INTOSAI;
  • создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.

Железняк отметил, что принятие закона является требованием Международного валютного фонда и США.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за реформу Счетной палаты в первом чтении в сентябре. 

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Верховная рада
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