Рада поддержала реформу Счетной палаты
Среда, 30 октября 2024, 11:27 -
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10044-д о реформе Счетной палаты.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.
В документе предусмотрены следующие новации:
Реклама:
- конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;
- политическая и финансовая независимость Счетной палаты;
- сокращение членов с 13-ти до 11-ти;
- предоставление Счетной палате полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;
- обязательства Счетной палаты каждые пять лет проходить внешнее оценивание своей деятельности и установление особого порядка проведения такого оценивания на переходный период и прочее;
- приведение работы в соответствии с международными стандартами INTOSAI;
- создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.
Железняк отметил, что принятие закона является требованием Международного валютного фонда и США.
Напомним:
Верховная Рада проголосовала за реформу Счетной палаты в первом чтении в сентябре.
Реклама:
Реклама: