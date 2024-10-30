Минобороны упростило возврат имущества военнослужащим
Министерство обороны упрощает отчетность за имущество для украинских военных.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Теперь после службы должны быть возвращены только бронежилет и каска.
"Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче. Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", - подчеркнул он.
Соответствующие изменения внедряются приказом Минобороны.
По словам министра, ведомство продолжает работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность украинских защитников.
Напомним:
Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) - в одно предприятие.