"Кернел" существенно скорректировал структуру посевов

"Кернел", один из крупнейших украинских агрохолдингов, в сезоне-2024 существенно скорректировал структуру посевов, чтобы восстановить устойчивые методы ведения сельского хозяйства и севооборот, которые были нарушены вторжением РФ в Украину.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному вечером в понедельник, посевные площади под подсолнечником были сокращены на 44% до 67 тыс. га, пишет "Интерфакс-Украина".

Это составляет 19% от общей площади посевов, по сравнению с повышенными уровнями в 33-36%, наблюдавшимися в 2022-2023 гг.

"Эти более высокие уровни ознаменовали отклонения от обычных практик севооборота, которые, если их проводить, с течением времени могут привести к снижению урожайности из-за повышенных рисков развития вредителей и болезней. Однако сохранение такого высокого процента посевных площадей подсолнечника в 2022-2023 годах было необходимым, учитывая неопределенность, связанную с возможностями логистики экспорта зерна в то время", - пояснили в агрохолдинге.

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"Кернел" планирует под урожай 2025 года сократить посевные площади под подсолнечником еще больше - до 12% от общего земельного банка, что составляет 40 тыс. га. После этого он намерен постепенно вернуться к устойчивому уровню выращивания культуры, который составит около 25% от общей площади, что соответствует практике длительного севооборота.

При этом посевные площади под кукурузой в 2024 году остались практически неизменными и составили 87 тыс. га.

"Кернел" также расширил посевные площади под озимой пшеницей до 93 тыс. га, что на 52% больше, чем в предыдущем году, и это составило 26% от общей производственной площади агрохолдинга. Это самая высокая доля пшеницы в структуре посевов группы с 2012 года, уточняется в отчете.

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Кроме того, группа увеличила посевы сои и рапса до 72 тыс. га и 14 тыс. га соответственно, что объяснила высокой рентабельностью масличных культур в 2024 финансовом году.

Сейчас агрохолдинг завершил уборку всех сельхозкультур, кроме кукурузы.

С учетом засухи в "Кернеле" констатируют снижение урожайности большинства культур. Ожидается, что урожайность кукурузы снизится на 17% в годовом исчислении, исходя из 98% убранных площадей, в то время как урожайность сои снизилась на 24%. Урожайность пшеницы снизилась на 8% в годовом исчислении до 6,1 т/га.

Посевы подсолнечника продемонстрировали большую устойчивость. Урожайность культуры осталась стабильной в регионах деятельности агрохолдинга, несмотря на более серьезные последствия засухи в других областях Украины.

Напомним:

Агрохолдинг "Кернел" является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Кроме того, занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.