Vodafone решил не продолжать переговоры по реструктуризации своих долгов

Оператор "Vodafone Украина" вел переговоры о реструктуризации еврооблигаций на $400 млн, но после отказа 31% держателей облигаций решил не продолжать переговоры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В свете вышеизложенного VFU объявляет, что при отсутствии изменений в системе контроля за движением капитала не намерен вести дальнейшие переговоры с владельцами облигаций", - говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Вместо этого Vodafone сосредоточится на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжит обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопрос о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащей погашению 11 февраля 2025 года

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Согласно сообщению компании, переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября этого года и были обусловлены ограничениями по контролю за движением капитала, действующими в Украине, которые сейчас не позволяют оператору связи осуществлять трансграничные платежи из Украины для погашения облигаций.

Отмечается, что владельцам еврооблигаций были предложены следующие ключевые условия: продление даты погашения облигаций на три года, увеличение процентной ставки до 7,7%, выплата комиссии за согласие в размере 1,5%, залог средств Vodafone, находящихся в Украине, с целью погашения облигаций и включение нового положения об обязательном досрочном погашении в случае ослабления действующих мер контроля за движением капитала.

"Однако после переговоров предложение о реструктуризации владельцы облигаций, которые владеют примерно 31% облигаций, отклонили это предложение", - констатируется в сообщении.

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