Треть новых российских компаний в 2024 году зарегистрировали китайцы – росСМИ

За девять месяцев 2024 года количество зарегистрированных в России компаний с совладельцами из КНР выросло на 32% год к году.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Коммерсантъ".

Доля китайского бизнеса в общем количестве новых регистраций компаний выросла с 13% в 2021-м до 34% в 2024 году. Ежемесячное количество регистраций (около 200) превысило уровень 2021 года в четыре раза.

В результате Китай вышел на первое место среди иностранных участников, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей, которые лидировали в 2023 году.

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Также в 2021-2023 годах выручка компаний с участием предпринимателей из Китая выросла почти втрое.

В то же время в секторе торговли автотранспортом за указанный период показатель увеличился в 5,1 раза, обеспечив 43% всей выручки китайского бизнеса в России.

На оптовую торговлю пришлось 26% выручки, причем в секторе работают 38% всех предприятий с китайским участием.

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