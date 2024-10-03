Со спецсчета сил обороны списали 2 миллиарда на нужды армии
Четверг, 3 октября 2024, 20:40 -
По состоянию на 1 октября 2024 года остаток средств на спецсчете для поддержки сил обороны составляет более 1,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
За сентябрь на спецсчет поступило почти 2,5 млрд грн, когда на нужды войска списали 1,9 миллиарда гривен.
Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 39 млрд грн в эквиваленте.
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В то же время со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 37,3 млрд грн з момента его учреждения.
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